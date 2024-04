Riva Reno, preferenziale rimossa: "Servirà a snellire il traffico"

Cancellata la corsia preferenziale di via Riva Reno, una delle zone interessate dai cantieri per il passaggio del tram: visto che a causa dei lavori il transito dei bus è sospeso, la sparizione della preferenziale consentirà di recuperare spazio nella carreggiata per agevolare il traffico. La stessa operazione avverrà in questi giorni anche su via San Felice per il tratto che parte dall’incrocio con via Riva Reno e va verso la periferia: in questo caso l’ipotesi è che lo spazio in più possa servire a recuperare una parte degli stalli eliminati nella zona a causa dei cantieri. A segnalare le operazioni in corso è il gruppo 40122, che sulla propria pagina Facebook spiega di essersi costituito per supportare abitanti e commercianti della zona che ricade sotto questo codice postale.

Il gruppo riferisce di aver avuto un incontro venerdì scorso con il sindaco Matteo Lepore, l’assessora alla Mobilità, Valentina Orioli, l’assessora al Commercio, Luisa Guidone e la direzione lavori. "Ecco una delle richieste del gruppo 40122, che sta prendendo forma per migliorare la vita di tutti", sottolineano.

Sul tema è intervenuto ieri anche Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, richiamando in aula un ordine del giorno già presentato la scorsa settimana.