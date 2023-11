Rivoluzione in piazza Roosevelt. L’appello dei sindacati di polizia:: "Coinvolgeteci nel progetto"

Il rilancio del parcheggio interrato in Piazza Roosevelt, con la sua pedonalizzazione insieme alla vicina piazza Galilei, continua a far discutere e in attesa di un progetto i sindacati di polizia chiedono di essere coinvolti nella discussione. Se il Comune in questo modo prova a ovviare all’impattante chiusura del traffico derivante dai lavori alla Garisenda, l’intenzione sarebbe comunque quella di mantenere gli attuali 140 posti per le auto e 90 per le moto. "Relativamente alla pedonalizzazione delle piazze Roosevelt e Galilei, con creazione di un parcheggio sotterraneo, siamo in attesa di capire come debba essere attuata – commenta Pierluigi Leri del Silp Cgil –. Poiché si parlerebbe di mantenere tutti i posti presenti in superficie, con l’ipotesi di poterli ampliare, non siamo pregiudizialmente contrari. Vista l’ottima interlocuzione con questa amministrazione auspichiamo che ci possano essere incontri chiarificatori sul progetto, e sapere quali soluzioni saranno adottate nel periodo di effettuazione dei lavori".

A chiedere un incontro urgente al sindaco Matteo Lepore è il segretario provinciale del Sap, Tonino Guglielmi: "Abbiamo appreso dalla stampa dell’approvazione del documento di indirizzo per le modifiche di Piazza Roosevelt. Non possiamo non esprimere perplessità per la non condivisione con Questura e organizzazioni sindacali di Polizia sull’impatto che una simile modifica potrebbe avere. La viabilità in quella zona riveste un’importanza non sottovalutabile per il transito di mezzi di soccorso ed emergenza. Resta poi una questione, a nostro parere, di ordine e sicurezza pubblica. Non siamo preclusivi ai cambiamenti ma riteniamo doveroso che alcune valutazioni siano fatte prima e non dopo. Chiediamo quindi un incontro urgente al sindaco". Non da meno Gianni Pollastri della Fsp Polizia: "A fronte della prospettata realizzazione di un parcheggio in Piazza Roosevelt che sottrarrebbe diversi posti di parcheggio ai poliziotti della Questura, chiediamo all’Amministrazione di farsi carico di questa necessità, considerato che la categoria è caratterizzata da un’elevatissima mobilità e da peculiarità operative atipiche, auspicando un coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali nello sviluppo di questa decisione". A far sentire la propria voce anche il Siulp: "Abbiamo chiesto di essere coinvolti per le ricadute che ci possono essere sul lavoro e il raggiungimento del posto di lavoro nelle più disparate ore del giorno e della notte – sottolinea il segretario Amedeo Landino –. Abbiamo già avuto primi contatti chiarificatori e rassicurazioni sul coinvolgimento nel percorso progettuale. Potrebbe essere occasione per rivedere anche la logistica di determinati Uffici di Polizia".

Angela Carusone