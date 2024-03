Rombo di motori per il memorial Rino Experience

Rombano i motori in vista del Primo memorial Rino Experience, che si terrà sabato a partire dalle 11. La manifestazione di auto d’epoca e sportive è organizzata da Diego Calzolari e il suo entourage, con la collaborazione del Fiat 500 Club Italia, Proloco-Loiano e supporto dei comuni limitrofi. Tante le attività locali coinvolte, persino fuori città, il tutto con l’intento di creare , quello che ha tutte le carte, per essere definito un grande evento. Decine di auto iscritte, svariate le storiche partenti , diverse le supercar ai nastri di partenza. Persino Enea Casoni, ex pilota da corsa, oltre che ideatore e sviluppatore, della sua Hypercar E.C. 4 Metropolis P8, renderà omaggio a Rino, non solo per ringraziare una comunità intera per la disponibilità riservatagli durante lo sviluppo del bolide lungo la Futa, ma anche perché particolarmente sensibilazzato dall’evento no-profit creato per l’occasione.