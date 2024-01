Ruba in un appartamento, ma nel palazzo abita un carabiniere: arrestato

Aveva appena messo a segno un furto in un’abitazione di via Francoforte, non tanto distante dal centro commerciale di via Larga. Ma l’allarme lanciato subito dalla padrona di casa e l’intervento di un carabiniere libero dal servizio hanno permesso alla polizia di riuscire a bloccare prima che fuggisse l’uomo, un quarantenne tunisino.

L’appuntato dell’Arma, che vive nello stesso condominio dove è avvenuto il furto, ha notato l’uomo mentre si allontanava con fare sospetto e lo ha bloccato. Intanto però la vittima, che aveva subito il furto di diversi monili in oro, aveva già chiamato il 113. Gli agenti delle Volanti sul posto hanno trovato la signora, molto scossa, e l’appuntato con il sospettato. Sottoposto a perquisizione, il tunisino è stato trovato in possesso di monili d’oro e argento che sono stati riconosciuti dalla vittima, a cui sono stati immediatamente restituiti. Il quarantenne, già noto con vari alias e più precedenti specifici, aveva con sé anche altri oggetti di ignota provenienza. Dopo l’arresto, in direttissima è stata disposta per lui la custodia cautelare in carcere.

In manette è finito anche l’autore di uno scippo ai danni di una signora anziana, arrestato lunedì mattina in via Baracca dai carabinieri del Radiomobile. Il ventiquattrenne pakistano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha raggiunto alle spalle la donna che stava camminando da sola sul marciapiede e le ha strappato con violenza di mano la borsa, con dentro 30 euro. Le urla della pensionata sono state sentite da un gruppo di ragazzi che si trovavano in un bar, che hanno rincorso e bloccato lo scippatore. Poco dopo sono arrivati i carabinieri, che lo hanno perquisito, recuperando la refurtiva che è stata restituita alla vittima.