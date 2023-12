Ruba quattro iPhone, inseguito e arrestato

Pomeriggio movimentato nella piazzetta della Meridiana dove davanti a decine di persone è andato in scena un inseguimento con cattura finale di un ladro che aveva appena rubato quattro iPhone 15 dal punto vendita JuceMed store. Autore del furto un 40enne romeno da pochi giorni arrivato in Itala e domiciliato a Crevalcore. L’uomo, incurante delle attenzioni dei commessi, è entrato nel negozio e ha preso i quattro cellulari d’alta gamma, dal valore complessivo di circa 6mila euro. Strappati i dispositivi antitaccheggio è uscito dal punto vendita dirigendosi in direzione della stazione dei treni. Sulla via di fuga è stato inseguito da un commesso che chiedeva aiuto ai passanti denunciando il furto in corso. A poca distanza una pattuglia di agenti della Polizia locale Reno Lavino, sul posto per la consegna di una notifica, non ci hanno pensato due volte. Si sono messi all’inseguimento del malvivente e sotto gli occhi di tutti lo hanno bloccato. Gli iPhone sono stati restituiti e il ladro è stato accompagnato al comando dov’è stato identificato, denunciato per furto e poi rimesso in libertà in attesa del processo.

g.m.