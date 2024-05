Rubano orologio e collana: bloccati i ladri

Due arresti con l’accusa di furto aggravato in concorso. È successo giovedì pomeriggio, intorno alle 15, nei pressi della stazione. Una ragazza, appena scesa dal treno, si era fermata a fumare una sigaretta in via dei Carracci quando è stata avvicinata da due turiste che chiedevano informazioni. Distratta dalle donne, la vittima poco dopo si è accorta che il borsone nero che aveva con sé era sparito. In preda al panico, ha chiesto aiuto a un ragazzo che in quel momento stava passando di lì: in contemporanea due agenti della Mobile in servizio, vedendo la giovane in difficoltà, si sono fermati per capire cosa fosse successo. Nel giro di pochi minuti, il ragazzo ha chiamato un amico e quest’ultimo gli ha riferito che dalla finestra della sua casa, che affaccia sui giardini del Sert, aveva visto un uomo e una donna rovistare all’interno di un borsone.

Ecco quindi che gli agenti sono intervenuti, identificando poco dopo, grazie all’ascolto di alcuni testimoni, i due ladri che nel mentre avevano cercato di scappare facendo perdere le sue tracce. Si tratta di un trentenne di origini bulgare e una ragazza italiana di 27 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine sia per precedenti specifici sia per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. La giovane ha poi spiegato agli agenti che era molto preoccupata del furto del borsone perché all’interno aveva un orologio di Cartier del valore di circa 10mila euro e una collanina d’oro, entrambi trovati e restituiti. I due ladri sono stati giudicati con rito direttissimo ieri mattina e l’arresto è stato convalidato: per il trentenne è stato disposto il divieto di dimora, mentre per la ragazza il divieto di allontanamento dalla sua residenza.

c.c.