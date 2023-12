Salvini al taglio del nastro del nuovo ponte Da Vinci

Con una cerimonia in programma alle 10, oggi a Sasso Marconi si riapre al transito il ponte Leonardo da Vinci, oggetto di un intervento di ripristino e messa in sicurezza costato 21 milioni di euro finanziati dal governo ed eseguito con la regia di Anas. Al taglio del nastro è annunciata la presenza del ministro di infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del sindaco di Sasso Roberto Parmeggiani e dell’amministratore delegato di Anas Aldo Isi.

Dopo le operazioni di collaudo e la conclusione delle opere di raccordo tutto è pronto per la ripresa del traffico su un ponte che fu chiuso tre anni fa per ragioni di sicurezza. Un ripristino che ha comportato la demolizione del piano sul quale la strada correva su 15 campate e per una lunghezza di 220 metri e la seguente ‘decostruzione’ dei pilasti in cemento armato deteriorato fino all’appoggio dell’arcata che rende unico questo ponte progettato dall’ingegner Bruno Bottai che il prossimo anno compirà 70 anni di vita. L’arcata in cemento armato è rimasta ma l’impalcato sovrastante è stato demolito e sostituito da elementi strutturali in acciaio.

"Si tratta di un risultato importante, anche pensando alla complessità dell’ intervento che è stato messo in campo – commenta il parlamentare Pd Andrea De Maria –. Viene prima di tutto premiata la tenacia del Comune di Sasso e degli enti locali coinvolti. Nella scorsa legislatura, con il collega Benamati, avevamo assunto diverse iniziative parlamentari in merito e registrata l’ attenzione dei governi allora in carica".