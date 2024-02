Salvini riferirà oggi alla Camera. Interlocuzione tra Mit e Anci

Continua il braccio di ferro tra ministero dei Trasporti e Comune di Bologna, e oggi qualche tratto di chiarezza in più dovrebbe essere fornito dalla relazione in Parlamento del ministro Matteo Salvini (Lega), che nel consueto question time riferirà alla Camera sulla Città 30.

Intanto non c’è ancora una data per il summit dell’Anci che dovrebbe provare a mediare, ancora una volta, tra la posizione del ministero e quella di Palazzo d’Accursio. Non esiste però una data per quell’incontro, ma fonti Anci confermano che l’interlocuzione con il Mit è in corso. Di sicuro, il Comune tira dritto sulle sue ordinanze e al momento non risulta pronto un invio a Roma di nuove istruttorie per integrare, come chiesto dal Mit, le precedenti misure. Per l’amministrazione serve prima un confronto in sede Anci. Il ministero invece attende nuove carte da Bologna. Come dire, uno stallo che ovviamente per ora non porta a nulla. Oggi Salvini reitererà la sua posizione e forse si capira qualcosa di più.