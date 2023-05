Sant’Orsola: grande cura nonostante le difficoltà

Poco più di un mese fa sono stata sottoposta a intervento presso l’Unità di Chirurgia vascolare del Sant’Orsola, diretta dal professor Mauro Gargiulo. Dopo circa 25 ore di attesa al Pronto soccorso sono stata ricoverata al polo Cardio-toraco-vascolare e immediatamente operata la mattina seguente. Desidero ringraziare il chirurgo Antonino Saccà per l’intervento e tutto lo staff degli infermieri e degli operatori socio-sanitari, a partire da Lucrezia Bettini, che si sono occupati del mio ricovero con cura e pazienza, permettendomi un rapido ritorno a casa: in tutti loro ho trovato una grande professionalità e una grande attenzione. Malgrado la lunga attesa, ho apprezzato le stesse caratteristiche negli operatori e nei medici del Pronto soccorso del Sant’Orsola: nonostante l’afflusso incessante di persone e condizioni di lavoro non certo facili, si sono occupati di ognuno di loro con serietà e scrupolo. In particolare desidero ringraziare il neurologo Gian Maria Asioli.

Nadia Vergai