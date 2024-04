Saputo ringrazia i tifosi dopo l’Olimpico: "Splendidi, fanno tanti sacrifici per seguirci"

"Vedere tanti tifosi che ci hanno seguito all’Olimpico è stato bellissimo. Per questo sono andato sotto la curva a ringraziarli e salutarli. So bene i sacrifici che fanno per seguirci, specie in un giorno lavorativo". Così Joey Saputo, martedì sera all’Hospitality Platino del Dall’Ara, parlando agli sponsor rossoblù nel corso dell’ottava edizione del workshop che Casteldebole dedica ai propri partner commerciali. Insieme all’azionista di maggioranza c’erano l’amministratore delegato del club Claudio Fenucci, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, il direttore sportivo Marco Di Vaio e il direttore del marketing Chris Winterling.

Nessuno ha pronunciato la ’parolina’ Champions, non foss’altro perché prima bisogna conquistarla. La serata, condotta da Sabrina Orlandi, si è conclusa con uno spettacolo del comico e regista Paolo Cevoli.

m. v.