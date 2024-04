Saputo e il Bologna: “Voglio vederlo grande come un tempo”

Bologna, 16 aprile 2024 – Come un abbraccio forte e intenso. Come a darsi la carica in vista di un finale di stagione pieno di emozioni che il Bologna si appresta a vivere. Questa mattina, nella splendida sede di Strada Maggiore 23, il presidente rossoblù Joey Saputo (video) ha ricevuto un riconoscimento da Confcommercio Ascom. Una bella e sincera testimonianza di affetto verso un uomo “per l’impegno e la visione imprenditoriale al servizio del nostro territorio”, verso una persona che ha risvegliato una città intera dal torpore di tanti anni, regalandole di nuovo un sogno chiamato Champions League.

Joey Saputo premiato in Ascom (foto Schicchi)

“Stiamo correndo verso un traguardo, la qualificazione in Europa, che manca da decenni al nostro amato Bologna”, ha commentato Enrico Postacchini, presidente Confcommercio Ascom Bologna che si è resa protagonista, insieme ad altri partner tra cui il Resto del Carlino, dell’iniziativa “Fino alla Fine Forza Bologna - Vetrine Rosso Blu”, che sta colorando di rosso e blu le vetrine delle attività commerciali.

“L'iniziativa dei commercianti mi scalda molto il cuore: l'ho sempre detto che se siamo qui è per la città di Bologna”, ha risposto un emozionato Joey Saputo (video) nel ricevere una targa onorifica e una maglia da calcio dell’Associazione Commercianti RossoBlu, davanti a una platea gremita che lo ha ricoperto di applausi. Saputo ha ricevuto anche un riconoscimento dalle mani del vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini: una copia del giornale nel giorno in cui è nato il presidente e le prime pagine più significative della sua storia rossoblù. “Dieci anni fa, quando arrivai a Bologna – ha raccontato l’imprenditore italocanadese -, dissi che avrei voluto portare questo club ad essere rispettato nei rapporti con le altre società e sul terreno di gioco come squadra. Il difficile, lo so, viene adesso, per mantenersi a certi livelli. Ma tutti i miei investimenti servono a far crescere il club, per l’amore che ho per questa squadra e perché vorrei vedere il Bologna grande come era una volta”.

La volata del Bologna verso il sogno continua, così come continua l’appoggio della città e dei suoi commercianti. “Da quando abbiamo lanciato questa iniziativa sono stati tantissimi gli imprenditori e i commercianti che hanno addobbato la loro vetrina con i colori del Bologna. Un gesto di ringraziamento a Joey Saputo e a tutti i dirigenti, all’allenatore Motta e a tutti i giocatori – spiega Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna –. Poi, certo, non ci sfugge che arrivare in Europa sarebbe importantissimo per il nostro indotto e che alberghi, ristoranti, bar, negozi di abbigliamento possono trarre beneficio da questa visibilità. Un’occasione unica da cogliere nel migliore dei modi”.