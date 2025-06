Schianto fra auto. In due all’ospedale

Sono rimasti feriti due giovani e altre due persone, tutti coinvolti in un incidente stradale avvenuto sabato scorso sulla Provinciale 610 verso le 18,15 all’intersezione tra la Montanara e via Carseggio, nel territorio di Casalfiumanese. Per ricostruire la esatta dinamica dello schianto sono intervenuti una pattuglia della polizia locale del Nuovo circondario imolese, i carabinieri e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada.

A essere coinvolti nel sinistro sono stati due veicoli, una Volkswagen Turan – che circolava in via Montanara in direzione di Firenze – e una Renault Captur. La prima vettura, giunta all’intersezione con via Carseggio – posta a sinistra rispetto al suo senso di marcia –, ha effettuato la svolta a sinistra e da dietro è arrivata a forte velocità la seconda automobile che, in fase di sorpasso, ha colpito la Turan, condotta da una 23enne residente a Castel Del Rio – nella fiancata facendola poi ribaltare sul lato destro. La Captur, guidata da un 21enne residente a Fontanelice, dopo la carambola ha terminato la propria corsa contro un palo della linea telefonica. Entrambi gli automobilisti sono stati subito soccorsi e trasportati al pronto soccorso in codice di lieve gravità per le cure. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elisoccorso. Il palo della linea telefonica, dopo l’impatto con l’autovettura, è diventato instabile e per motivi di sicurezza i vigili del fuoco hanno provveduto a tagliarlo per evitare eventuali rischi.

r. c.