Schlein: "Vero eroe". De Maria: "Un simbolo"

Il cordoglio per la morte di Arno Bugni è arrivato anche dal deputato dem Andrea De Maria: "È con profonda tristezza che apprendiamo dellasua scomparsa. Gildo ha dedicato la sua intera vita alla lotta per la libertà e per la giustizia: è stato punto di riferimento lungo quasi un secolo che oggi rimane esempio di coraggio e dedizione al bene comune, valori che continuano a ispirare e guidare il nostro impegno". Virginio Merola (Pd): "Era un partigiano della libertà".

La stessa commozione da parte di Simonetta Saliera (Pd): "Con Arno Bugni scompare il simbolo di una generazione di donne e di uomini che hanno dedicato la loro vita per la nostra democrazia". La segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein: "Il bambino che a nove anni vide il padre morire per le torture subite dai fascisti diventó poi staffetta partigiana. Lo ringraziamo perché tutta la sua vita, fino alla fine, è stata spesa nell’impegno civile"