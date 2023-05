Scontro frontale tra due auto Tre feriti all’ospedale, uno è grave

Violento scontro frontale tra due automobili ad Argelato. Il bilancio è quello di tre feriti, di cui uno grave. L’incidente si è verificato ieri mattina intorno alle 11,30 lungo via Sant’Antonio, località Casadio, nei pressi di una curva (nella foto). Sul posto i sanitari del 118, la polizia locale dell’Unione Reno Galliera e i vigili del fuoco. Da quanto si è potuto apprendere, una vecchia Mercedes con a bordo due ragazzi, 19 anni il conducente residente a Bentivoglio, 22 anni il passeggero residente ad Argenta (Ferrara), si è scontrata frontalmente contro una Fiat 500 L condotta da una donna di 57 anni residente a Galliera.

Ad avere la peggio il 22enne, che è stato portato all’ospedale, dopo essere stato estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, con l’elisoccorso giunto sul posto in ausilio alle ambulanze. Trasportati in ospedale anche il conducente della Mercedes, così come la conducente della Fiat 500, entrambi in condizioni di media gravità. Ora è al vaglio della polizia locale la dinamica del sinistro: in questo tratto stradale vige il limite dei 70 chilometri orari, che dovrà accertare le cause dello scontro.

Non sono scartate le ipotesi di una distrazione da parte di uno dei due conducenti o l’eccessiva velocità dei mezzi. Per permettere i rilievi e poi lo sgombero delle macchine incidentate il tratto di via Sant’Antonio interessato dallo scontro è stato chiuso al traffico per circa due ore. E si sono registrati disagi per il traffico locale.

In merito a via Sant’Antonio, che collega Argelato alla Trasversale di Pianura, interviene il sindaco di Argelato, Claudia Muzic.

"Ci sono gravi problemi di traffico – spiega il primo cittadino – in via Sant’Antonio, in prossimità dell’intersezione con la Trasversale di Pianura. Qui spesso si formano file di mezzi e accadono incidenti. Un problema di viabilità che deve essere risolto. Per questo l’amministrazione comunale sta lavorando per realizzare in tempi ragionevoli una rotonda nell’intersezione con la Trasversale di Pianura".

Pier Luigi Trombetta