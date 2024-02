Seconda serata con Appino: "Uno show sognante e psichedelico"

Dopo la prima serata sold out, torna oggi al Locomotiv Appino - cantante, chitarrista e penna dei The Zen Circus - in giro per l’Italia con un tour solista: dopo l’uscita del nuovo disco, Humanize, l’artista toscano sta portando dal vivo i nuovi brani, esplorandone il complesso universo, con incursioni nei due album precedenti, Grande raccordo animale (2015) e Il Testamento (2013), vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima. "Lo show – spiega – è pensato come uno spettacolo teatrale, un film, o meglio ancora un documentario. A ribadirlo un light show sognante e psichedelico basato su specchi e riflessioni a cura di Gabriele Spadini".