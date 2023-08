Serata live a Cubo con Olivia Belli

Appuntamento stasera alle 21,15, ai Giardini di Porta Europa (via Stalingrado) per il primo dei concerti organizzati da Musica Insieme per Cubo Live–Luoghi, idee, voci, eventi, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo promossa dal museo d’impresa del Gruppo Unipol. La prima di queste tappe è proprio ai giardini di Porta Europa, che diventano il centro pulsante della manifestazione estiva di Cubo Live. Protagonista della serata sarà l’apprezzatissima pianista e compositrice Olivia Belli (foto), la cui performance sarà immersa nelle aree verdi contornate dall’installazione artistica Mediagarden. La pianista presenterà i suoi ultimi lavori, tra contaminazioni classiche ed un’elettronica originalissima, miscelata all’intimo suono del pianoforte verticale ’feltato’ e a speciali algoritmi che con affascinanti video realizzati nella campagna marchigiana le consentiranno di offrire al pubblico tutto il suo magico mondo sonoro. Un mondo fatto di luci e ombre, di suoni e di silenzi, di echi, citazioni e rimandi. L’evento è gratuito e ad ingresso libero.