Serve un fonico esperto presso il tribunale

La risorsa dovrà assistere alla corretta registrazione di udienze utilizzando l’impianto presente in aula. Durante il procedimento dovrà inserire marker contenenti dati identificativi e indicare gli interventi degli interlocutori. Al termine dovrà inviare alla sede centrale la registrazione audio mediante portale web. È indispensabile avere patente B ed essere auto/motomuniti per eventuali trasferte in sedi regionali. Preferibile esperienza nella mansione. Buona dimestichezza con pacchetto Office e posta elettronica. Indispensabile Diploma di Scuola Secondaria Superiore. Luogo di lavoro: Bologna - Tribunale di Bologna e Tribunali di zone limitrofe

Contratto: CCNL applicato Multiservizi Inquadramento 2° livello Tempo Determinato - 4 mesi

Orario: Part Time 25 ore settimanali ripartite a seconda dell’orario delle udienze. Giorni di riposo sabato e domenica. L’offerta scade il 26 febbraio.