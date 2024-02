Servizi scolastici, iscrizioni al via. Open day al nido Arcobaleno

Il Comune di Sala apre le nuove iscrizioni ai servizi scolastici comunali. L’iscrizione è possibile farla solo on line nel sito Internet dell’amministrazione comunale tramite l’identità digitale Spid. Per quanto riguarda il nido l’iscrizione dovrà essere effettuata dal 1° al 31 marzo. Per i bambini che già frequentano, il rinnovo dell’iscrizione all’anno educativo successivo è automatico fino a fine ciclo. Per quanto concerne il nido estivo le iscrizioni devono essere fatte dal 1° al 15 maggio. Per i centri estivi dal 1° al 31 maggio. Per la refezione, trasporto scolastico e pre - post scuola dal 1° al 30 giugno. Sabato 9 marzo è poi in programma un open day: dalle 9.30 alle 12.30, si potranno scoprire su prenotazione gli spazi e i servizi pensati per i più piccoli direttamente all’interno del nido comunale Arcobaleno.