"Servono misure straordinarie"

"L’alluvione ha colpito duramente il nostro sistema economico, con danni ingenti visibili già nell’immediato e ricadute che misureremo solo nel medio termine", afferma Enrico Postacchini, presidente Ascom Bologna. Ora la priorità è "che nessuna azienda in città, pianura e montagna venga lasciata sola ad affrontare l’emergenza e le sue conseguenze". Per questo, continua Postacchini, Ascom ha chiesto a tutte le istituzioni "di intervenire con un pacchetto di misure straordinarie e incisive, in grado di aiutare concretamente le nostre imprese a rialzarsi e a uscire dall’emergenza nel più breve tempo possibile".