’Settimana calderarese’ tra festa e solidarietà

Al via a Calderara, da sabato fino al 4 giugno, la ‘Settimana calderarese’. In programma nove giorni di musica, spettacoli, inaugurazioni, concerti, gastronomia. Gli appuntamenti in cartellone sono circa 40, organizzati da Comune e dalle associazioni del territorio, in testa Pro Loco Calderara Viva, destinati ad un target di pubblico come al solito variegato, dai bambini agli anziani.

Il primo evento, sabato, sarà legato all’anima green di Calderara: dalle 10,30 saranno inaugurati i quattro nuovi boschi urbani, frutto di un progetto, chiamato ‘Green poker’, finanziato dalla Regione con la partecipazione del Gruppo Hera. La kermesse, tiene a sottolineare il sindaco Giampiero Falzone, si svolgerà in un clima di grande solidarietà nei confronti degli alluvionati. "L’amministrazione comunale – spiega il primo cittadino – ha deciso di devolvere le entrate delle occupazioni di suolo pubblico della manifestazione, 5.000 euro, ai volontari della Protezione civile di Calderara. E’ un contributo straordinario per il supporto e il prezioso lavoro che stanno facendo nelle zone alluvionate". Ma la solidarietà non finirà qui: il ricavato del torneo di padel, circa 1.000 euro, appositamente organizzato dal Padel Club Calderara e dal gruppo amatoriale ‘Padel di Amsterdam’ per la giornata di sabato 27 maggio, sarà devoluto sempre alla Protezione civile.

Inoltre, in occasione della serata organizzata per il 3 giugno alla Casa della Cultura a cura di Alessandro Sibani, grazie anche al gruppo HiGuys, si attiverà una raccolta fondi per le persone colpite dall’alluvione. Ulteriori iniziative benefiche, anche a cura di Pro Loco Calderara Viva, saranno promosse durante la kermesse e comunicate tramite i canali web e social del Comune. "La ‘Settimana calderarese’ – aggiunge il sindaco – è la festa di tutti i calderaresi. Il suo pulsare, al centro di ogni anno da ben 41, ne fa il cuore di Calderara. Quest’anno, ne sono sicuro, registrerà il grande cuore della nostra comunità".

"A questa edizione – aggiunge l’assessore alla Cultura Maria Linda Caffarri – tenevamo tanto, perché segna il definitivo riappropriarci dello stare insieme, senza barriere e filtri pensando ai paesi e alle città colpite dall’alluvione". Tutti gli eventi in programma sono segnalati sul sito istituzionale del Comune, dove saranno anche descritte, giorno dopo giorno, le varie iniziative benefiche.

p. l. t.