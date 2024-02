Settimana da lupi per grandi e piccini

Una settimana di appuntamenti per conoscere meglio il lupo e per sfatare le troppe leggende metropolitane che circolano su questo animale ormai diffuso in tutta la provincia dall’Appennino alla pianura, dopo essere giunto sull’orlo dell’estinzione. S’intitola ’Una settimana da lupi’ la rassegna in corso alle biblioteca comunale di Pieve di Cento, in piazza Andrea Costa, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna. È aperta da lunedì la mostra bibliografica a tema con albi, graphic novel, fumetti, libri di narrativa e divulgazione da 0 ai 99 anni. Oggi alle 17.30 è la volta di ’Storie Giralupo’, ovvero alla scoperta del lupo con un divertente gioco di società per bambini dai 6 agli 11 anni.

A cura di Alessandra Maldina, educatrice e volontaria del Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica di Monte Adone Odv. Sempre oggi, a partire dalle 20.30, serata di divulgazione per ragazzi e adulti a cura di Elisa Berti, direttrice del Centro Monte Adone, che racconterà l’esperienza di recupero, cura e riabilitazione del lupo. Sabato 2 marzo alle 10.00 nuovo appuntamento per i più piccoli con ’Al lupo al lupo’, letture e giochi per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, a cura delle bibliotecarie e di Laura della fumetteria ’Il geco’ di Pieve di Cento. Gran finale domenica 3 marzo alle ore 15.30 con la proiezione del pluripremiato docufilm ’Il contatto’ di Andrea Dalpian, in collaborazione con il Centro Monte Adone, POPCult 2021, pellicola adatta a spettatori di tutte le età. Al termine della proiezione è previsto un momento di incontro e confronto con il regista Andrea Dalpian e con i responsabili del Centro di recupero Monte Adone; seguirà una presentazione del Centro e delle diverse attività con particolare attenzione al Progetto Lupo Monte Adone.