Via allo sgombero dell’Istituto Santa Giuliana di via Mazzini, fumogeni e traffico in tilt

Bologna, 17 ottobre 2023 – Fumogeni, tafferugli e traffico in tilt in via Mazzini dove questa mattina, polizia e carabinieri sono arrivati intorno alle 9,30 per avviare le operazioni di sgombero dell’Istituto Santa Giuliana, occupato pochi giorni fa dal collettivo Luna. Nell’ex convitto delle suore il collettivo aveva allestito uno studentato “abusivo”.

Polizia e carabinieri davanti all'Istituto Santa Giuliana

La protesta degli occupanti, una cinquantina circa, si è quindi riversata in strada: armati di megafoni, striscioni e fumogeni, i ragazzi del collettivo Luna hanno infatti bloccato il traffico in via Mazzini. Sono stati registrati anche momenti di tensione tra i manifestanti e la polizia e un poliziotto è rimasto ferito in una gamba.