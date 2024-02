Si cercano gestori di condominio

Gli studi condominiali associati Abiconf Confcommercio Ascom Bologna sono alla ricerca di personale da inserire all’interno del loro team per ricoprire il ruolo di addetto amministrativo o contabile.

Per la posizione è preferibile un titolo di studio che dimostri una solida conoscenza contabile dei processi e delle normative legate alla gestione condominiale unitamente al fatto che il candidato abbia esperienza nel settore amministrativo e sappia destreggiarsi con fermezza nell’uso e conoscenza delle normative condominiali vigenti.

È richiesta, inoltre, conoscenza con le pratiche amministrative e fiscali legate alla gestione condominiale, come l’elaborazione della contabilità in maniera programmata, la fiscalità, la verifica contabile e pagamenti dei lavori eseguiti, riconciliazioni bancarie e verifiche degli incassi delle quote condominiali.

In più è necessaria la dimestichezza nella redazione dei bilanci, la programmazione delle assemblee unitamente al reparto tecnico e alla predisposizione di tutti i documenti necessari, oltre alla partecipazione alle assemblee.

Chi fosse interessato a candidarsi per ricoprire una di queste posizioni può inviare il proprio curriculum scrivendo a: federazioni@ascom.bo.it.

Una volta inviato il curriculum all’indirizzo di posta elettronica sopracitato gli uffici cureranno tutti i curricula ricevuti, successivamente li invieranno alle imprese che cercano figure da inserire all’interno dei propri studi condominiali, che svolgeranno direttamente un lavoro di selezione.