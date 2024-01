Si ribalta dopo il tamponamento. Ottantaseienne alla guida in ospedale

Non ha visto proprio la Lancia Y che era ferma al margine della strada davanti a lui. E, arrivando senza frenare, l’ha tamponata in pieno con violenza, per poi ribaltarsi dopo lo schianto. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 10 in via Andreatta, in zona universitaria, davanti all’istituto John Hopkins. Subito sul posto, allertati da alcuni testimoni, sono intervenuti le pattuglie della polizia locale e i sanitari del 118.

I due a bordo dell’auto che ha provocato il tamponamento, una Suzuki SX4, sono stati estratti dalla macchina e portati in codice di media gravità in ospedale. A bordo dell’altra macchina c’era invece una sola persona, una donna di 74 anni di Zola, che ha riportato, fortunatamente, solo ferite lievi. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale la signora era ferma al margine sinistro della carreggiata a bordo della sua Lancia, quando la Suzuki SX4, che da via Andreatta stava dirigendosi verso il viale, l’ha centrata: dopo lo scrontro, l’auto ha fatto un balzo in avanti, ribaltandosi in mezzo alla carreggiata. Al volante c’era un ottantaseienne, con lui, a bordo, una donna di 67 anni.

La Lancia, a seguito dell’impatto, a sua volta è finita contro un’altra auto in sosta regolare nella strada, dove, essendo zona universitaria, l’obbligo dei 30 all’ora è ormai consolidato da diversi anni. Resta da capire perché l’anziano non abbia visto l’auto che lo precedeva, se a causa di un malore o di una distrazione.

n. t.