Si ribalta pentola d’acqua. Ustionata bimba di 18 mesi

Sono stati minuti drammatici quelli di sabato sera, a Molinella, quando una bimba di un anno e mezzo è rimasta gravemente ustionata (sul capo, in faccia e su varie parti del piccolo corpino) a causa del rovesciamento, accidentale, di una pentola di acqua bollente dal fornello. Erano da poco passate le 19 e la bimba era in casa con i genitori che stavano preparando la cena. In pochi secondi la piccolina si è avvicinata ai fornelli dove c’era il pentolone con l’acqua che bolliva. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che la bimba si sia avvicinata al fornello correndo e forse prendendoci contro ha fatto cadere la pentola che ha rovesciato tutta l’acqua addosso. La dinamica è comunque ancora da ricostruire. Quel che è certo è che i genitori hanno sentito urla strazianti e hanno visto la bambina a terra. Capendo da subito la gravità della situazione hanno allertato i soccorsi che sono sopraggiunti con ambulanza, automedica e poco dopo, con l’elisoccorso atterrato nel campo sportivo locale.

I sanitari del 118 hanno dapprima medicato la piccola sul posto: è sempre rimasta cosciente e con respiro regolare. Le bruciature, tutte localizzate sulla parte anteriore del corpo e prevalentemente su viso e collo, sono state medicate con alcune garze che hanno anche lenito il dolore provocato dalle estese e profonde ustioni. La bimba, poi, una volta stabilizzata in casa è stata accompagnata dai genitori, a bordo dell’ambulanza, al campo sportivo ed è stata dunque caricata sull’eliambulanza. Il mezzo l’ha trasportata in codice tre, ovvero quello di massima gravità, al centro ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena dove è tuttora ricoverata. Non sarebbe, però, in pericolo di vita. L’ultimo episodio analogo si era verificato nel novembre 2022 a San Lazzaro. Un bambino si era ustionato con il fuoco dei fornelli forse a causa proprio di un malfunzionamento degli stessi. Era stato portato in codice di media gravità al Maggiore perchè le bruciature riportate, per fortuna, non erano così estese e profonde.

Zoe Pederzini