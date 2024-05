Si schiudono palazzi e scrigni d’arte. Dall’abitazione di Gregorio XIII a Villa Marana

Torna domani la Giornata Nazionale delle Dimore storiche e aprono al pubblico Palazzo Boncompagni, Palazzo Bentivoglio e villa Marana a Castenaso. "Un appuntamento straordinario – ha definito la presidente della sezione Emilia Romagna di ADSI, Beatrice Fontaine – che assicura la visione di dimore private di grande interesse; inoltre il ruolo di questi luoghi ha sempre più importanza nell’economia locale dei singoli territori, generando lavoro in tantissime filiere come quella dell’artigianato, del restauro e del turismo". In Palazzo Boncompagni (via del Monte 8), completato nel 1548 da Jacopo Barozzi, detto il Vignola, al quale si attribuisce l’interna splendida scala elicoidale, nacque il Cardinale Ugo Boncompagni, divenuto poi Papa Gregorio XIII. Qui si visiterà anche la mostra di Mimmo Paladino curata da Silvia Evangelisti. Ingressi gratuiti, previa prenotazione, alle 10, 11, 12 e 15.30, 16.30, 17.30 (visita di 45 minuti). In una delle sale di Palazzo Bentivoglio (via Belle Arti 8) alle 17, verrà presentato il libro Vite Storte di Riccardo Ferniani.

A Castenaso sarà possibile ammirare Villa Marana, l’abitazione privata del direttore d’orchestra Francesco Molinari Pradelli e ora degli eredi. Saranno visitabili il parco e la villa, al cui interno è presente una collezione di arte italiana barocca del sei – settecento, costituita da Francesco Pradelli durante i suoi viaggi di lavoro. Un’occasione unica per vedere quadri importanti che testimoniano la prestigiosa arte italiana. Gli orari delle visite: ore 9.30, 11.30, 15, 17. Info prenotazioni: www.associazionedimorestoricheitaliane.it/giornatanazionale2024

Nicoletta Barberini Mengoli