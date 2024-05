"Siamo le sentinelle dell’ambiente"

"Siamo le sentinelle del territorio che mettono in guardia sul cambiamento climatico e portatori sani di proposte per un ambiente migliore",

apre Silvia Zamboni, capogruppo regionale Europa Verde e vicepresidente Assemblea legislativa alla presentazione dei candidati di Alleanza verdi sinistra per la circoscrizione Nord-Est alle Europee. La lista punta alla soglia del 4% e quindi a "eleggere più persone possibili per invertire la rotta europea in materia di ecologia, agricoltura biologica, cambiamento climatico e pace", dice Zamboni.

Oltre alle Europee, lo sguardo è rivolto anche alle prossime regionali. "Nel 2019 non era possibile non stare nel centrosinistra", aggiunge Zamboni ricordando le priorità di Avs: "Il Pd conosce i nostri obiettivi, decideremo sulla base del candidato che proporranno e del suo programma". Il punto centrale dei Verdi, dunque, resta l’ambiente. Quindi bisogna "uscire dal fossile"", dice Paolo Galletti, coportavoce Verdi-Europa verde E-r. Su questo tema, prendono la parola i candidati. Presenti la capolista per il Nord-est Cristina Guarda, Alessandra Filippi

e Nicola Dall’Olio.

Giovanni Di Caprio