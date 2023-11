’Silenzio si gioca’ in biblioteca

Dalle 16.30 nella biblioteca di Marzabaotto prenderà il via l’iniziativa ’Silenzio di gioca’ che consiste in un pomeriggio ludico di giochi da tavolo per i bambini e le famiglie. Questo momento sarà preceduto dalla consegna dei libri e dei giochi che nei giorni scorsi sono stati raccolti dalle varie associazioni di volontariato del territorio. Il tutto in ricordo della volontaria Claudia Girolami, scomparsa nell’ottobre del 2022. Si tratta di una persona a cui non solo la comunità di Marzabotto deve molto, dato il suo impegno per sostenere persone e progetti con l’Associazione Onlus ’Un Sorriso Tra le Nuvole’.

Sabato mattina, invece, sempre all’interno del progetto ’Andiamo in biblioteca’ organizzato dal Comune, si terrà una iniziativa in preparazione alla giornata internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza dal titolo ’Ma la rabbia a cosa serve?’. Un laboratorio sulle emozioni dedicato ai bambini da zero a tre anni tenuto da Angela Camasta e da Giovanna Fortuzzi, specialiste del Centro per le Famiglie dell’Appennino Bolognese.