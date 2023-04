Slot machine accese fuori orario, multati

Fanno giocare alle slot machine oltre l’orario stabilito dall’ordinanza comunale, ma arrivano i carabinieri. Due attività cinesi di San Lazzaro sono state multate per 500 euro a testa. I fatti sono avvenuti qualche sera fa. I carabinieri stavano facendo un pattugliamento notturno nel centro di San Lazzaro. L’attività di controllo dei militari dell’Arma prevede, oltre al controllo alla circolazione, anche quello del territorio. Nell’ambito di quest’ultimo sono previste anche verifiche all’interno di attività commerciali di somministrazione di cibo e bevande e delle attività al cui interno vi sono le macchinette del gioco d’azzardo.

La scorsa settimana i militari della pattuglia impegnata in questi controlli si è fermata in due bar gestiti da proprietari cinesi, dove c’è anche la sala slot. Qui i carabinieri hanno da subito notato che alcuni avventori del bar stavano giocando alle macchinette in violazione all’ordinanza del Comune che prevede che questi dispositivi possano essere utilizzati fino alle 22. Nel primo bar in cui si sono fermati i militari erano le 22.48, nel secondo erano già le 23 passate.

Entrambi i titolari delle due attività sono, dunque, stati sanzionati amministrativamente per aver concesso l’utilizzo delle slot fuori orario con una multa, ad entrambi, di 500 euro. Va specificato che una delle due attività sanzionate è già nota alle forze dell’ordine.

Quest’attività commerciale è stata chiusa già due volte alla fine del 2022: la prima volta i carabinieri erano intervenuti per una violenta rissa tra avventori, la seconda perchè il cane Ares della Polizia locale aveva fiutato della droga all’interno del locale, in un tavolo da biliardo. In merito erano intervenuti, a seguito del primo episodio, risalente all’ottobre scorso, sia il sindaco di San Lazzaro Isabella Conti che il Questore di Bologna Isabella Fusiello disponendo la chiusura dell’attività: quattro giorni per ordinanza comunale e ulteriori quindici per ordinanza della Questura.

Zoe Pederzini