Smog, stop alla deroga per chi porta gli alunni

La qualità dell’aria sta migliorando anche in Emilia-Romagna, in relazione ad alcuni inquinanti, ma "ci saranno ulteriori limitazioni alla circolazione", tra cui lo stop ai Diesel euro 5, e saranno cancellate alcune deroghe, come quella di usare l’auto per portare i bambini a scuola. Lo evidenzia l’assessora all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, illustrando il Piano aria integrato regionale (Pair 2030) in commissione regionale Territorio, ambiente e mobilità. Ci saranno, aggiunge la vicepresidente della Regione, "bandi per la mobilità con i mezzi pubblici, veicoli e velocipedi elettrici" così come più punti di ricarica, mentre il riscaldamento in casa sarà fissato a 19 gradi e ci sono ancora molti soldi per il bando finalizzato a sostituire gli impianti di riscaldamento a biomassa sotto le ‘5 stelle’. Altre novità riguardano l’agricoltura. Il piano regionale dell’aria prevede un piano di investimenti di oltre 154 milioni di euro in totale e di oltre 63 nel primo triennio di attuazione. Dopo il voto in giunta e la pubblicazione ci saranno 45 giorni per le osservazioni, cui seguiranno le controdeduzioni con focus di approfondimento. In aula il Pair approderà in luglio, anche se il voto finale è atteso in autunno.