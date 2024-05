Sofia, l’impegno oltre la divisa. Una vita fra politica e volontariato: "Perdita terribile e inaccettabile"

"La morte di Sofia è qualcosa di così terribile che non si può concepire, razionalizzare, per passare alla nostra vita di sempre. Ad Angela e Bruno, la tua mamma e il tuo papà, non ho potuto e saputo scrivere e dire nulla, oggi.

Sofiuccia ti tengo per mano come quando a ’Senza il banco’ giocavi con Rosa nella vasca delle palle colorate".

È un ricordo dolce quello che Davide Ferrari, responsabile della Casa dei pensieri, il ’motore’ culturale della Festa dell’Unità, affida a Facebook per piangere la scomparsa di Sofia Stefani, la vigilessa 33enne uccisa alla ’Casa gialla’ di Anzola Emilia dal suo collega Giampiero Gualandi. Ferrari è amico di lunga data della famiglia, impegnata a sinistra, nel Pd e nel volontariato.

Tutte passioni trasmesse alla ragazza che, infatti, aveva servito come volontaria alle Cucine popolari di Roberto Morgantini, partecipando anche a un intervento di pittura del ponte di via Stalingrado.

Il giorno dopo l’omicidio, lo sgomento per l’accaduto è, se possibile, ancora più forte. "Il primo pensiero va in queste ore alla famiglia di Sofia Stefani, posso solo immaginare il dolore per una morte inaccettabile – scandisce Matteo Lepore, sindaco di Bologna –. Ho voluto sentire anche il sindaco di Anzola, Veronesi, per esprimere la vicinanza della nostra città e dell’area metropolitana alla sua comunità, così come voglio esprimere il mio cordoglio più sentito alla famiglia di Sofia. Staremo loro vicini in ogni modo. Ci auguriamo vengano presto chiariti i contorni di questa vicenda e le responsabilità".

"L’omicidio di Sofia Stefani lascia davvero senza parole. Una tragedia terribile – scandisce Andrea De Maria, deputato democratico –. Sofia era una donna di grande sensibilità e intelligenza. Un’amica e una compagna. Alla sua famiglia, a cui mi lega un rapporto di grande amicizia, vanno tutte le mie condoglianze e tutto il mio affetto in questo terribile momento".

Infine, il Pd di Anzola ha sospeso tutte le iniziative in programma per oggi. "La morte di una giovane donna e il modo in cui è avvenuta – si legge in un post su Facebook – ci tocca profondamente e riteniamo opportuno e doveroso fermarci, esprimendo la nostra vicinanza e profondo cordoglio alla famiglia di

Sofia Stefani".

a. bo.