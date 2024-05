Sondaggio Nord-Est, FdI al 28,9%

Nel clima infuocato delle Europee, esce uno dei primi sondaggi che ’testa’ i partiti nel Nord-Est. Bidimedia analizza le intenzioni di voto – con affluenza stimata 57-64% – nella circoscrizione che comprende Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e mostra che Fratelli d’Italia guida la classifica con il 28,9 per cento; segue il Pd con il 22,6 per cento, mentre al terzo posto la Lega con il 12,3, sopra Forza Italia-Noi Moderati che si ferma all’8,8 per cento, ma supera di poco il Movimento 5 Stelle all’8,7 per cento. Stando a questo sondaggio del 21 maggio, supererebbero lo sbarramento del 4 per cento i partiti dell’ex Terzo Polo. Stati Uniti d’Europa (Iv, +Europa, Psi e altri) è al 4,8 cento, così come Azione. Buone notizie anche per Alleanza Verdi e sinistra al 4,7 per cento.

ros. carb.