Sorpreso a rubare nell’auto. L’uomo arrestato dalle Volanti

Non solo locali. Ai disperati in cerca di pochi soldi per una dose che si tratti di rubare all’interno di un negozio o di un’auto poco importa. E nella notte tra sabato e domenica sono state diverse le segnalazioni alle forze dell’ordine per furti su auto. Poco prima delle 2 di notte un residente di via Milano ha chiamato il 113 dopo essere stato svegliato dall’allarme di una macchina e aver visto dalla finestra un uomo che si aggirava furtivo tra i mezzi in sosta. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati hanno subito individuato il ladruncolo, mentre frugava all’interno di una macchina, dove si era introdotto rompendo un finestrino. L’uomo è stato bloccato e identificato: si tratta di un ventinovenne romeno, che al termine degli accertamenti è stato arrestato per furto in flagranza.

Sempre l’altra notte anche in zona universitaria i vandali si sono dati da fare, prendendo di mira (ancora una volta) l’auto del presidente del comitato Piazza Verdi Otello Ciavatti: "Ecco di nuovo la mia auto vandalizzata, esplorata alla ricerca del nulla se si escludono vernici e attrezzi per l’antigraffiti – scrive Ciavatti –. Tutte le carte sparpagliate, porte aperte, pulsanti rotti e la conferma che c’è una banda di disperati, immagino tossici che vivono esplorando le auto alla ricerca di qualche soldo. Purtroppo ci rimettiamo noi che abitiamo in zona universitaria e viviamo di notte e di giorno immersi nel girone della marginalità".