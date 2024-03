Sorrisi e brindisi al Bologna. Vetrine e caffè colorati a festa

Tavolate di amici, magliette che raccontano delle stagioni di oggi e di ieri. E poi locandine appese, bandiere rossoblù fra prodotti in vendita di tutti i tipi. È una città sempre più colorata quella che abbiamo sotto gli occhi, dal centro alla periferia, da quando il Bologna sta inseguendo il sogno Champions. E da quando la Confcommercio Ascom ha chiamato a raccolta i negozianti per supportare la squadra con l’iniziativa ’I pubbicli esercizi tifano Bologna’. Una vera a propria volata alla squadra di Motta cui tutti i punti vendita possono partecipare, così come i lettori che vogliono scattare foto o spedire alla nostra redazione i coupon segnalando la loro vetrina preferita.

Intanto continuiamo a pubblicare alcune immagini che arrivano da varie parti della città. Come quelle dal negozio Animali di quartiere di Elisa Abate di via Mazzini: qui anche i guinzagli e le ciotole per i piccoli amici sono diventate rossoblù. E poi i gruppi di amici e tifosi, come quelli del bar tabaccheria Accarisi Caffè a Riale di Zola Predosa. Buona Pasqua: per un brindisi al Bologna. Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.