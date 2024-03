Sorrisi Vincono Sasso e Castenaso

Non ha tradito le attese la capolista Sasso Marconi. Sotto 1-0 nel match interno contro il Massa Lombarda, il team di Fabio Malaguti l’ha ribaltata fino al 3-1 finale e, in virtù della sconfitta per 3-0 del Granamica nell’anticipo di sabato contro il Gambettola, ha allungato il vantaggio a 6 punti. Sabato sono scesi in campo anche Medicina Fossatone e Bentivoglio: gli uomini di Mezzetti hanno impattato 0-0 sul terreno di gioco del Tropical Coriano, mentre la band di Marco Gelli, ultima in classifica, è stata sconfitta 3-1 sul campo del Sant’Agostino guidato dal tecnico bolognese Biagini. Ieri è finalmente tornato alla vittoria il Castenaso di Fancelli che, tra le mura amiche, ha battuto di misura la Vis Novafeltria. Brutte notizie, invece, per le due bolognesi del girone A: lo Zola Predosa di Frigieri è stato sconfitto in casa dal Fabbrico; il Faro Gaggio di Evangelisti è caduto 3-0 nello scontro diretto per la salvezza contro la Fidentina. Mercoledì si tornerà in campo.

