Sosta in doppia fila e ciclabili: giro di vite

Giro di vite sui ‘furbetti’ della doppia fila. Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno ‘salva-ciclabili’, invitando l’amministrazione a "incrementare le azioni di controllo e di sanzionamento della sosta in doppia fila, intensificando i servizi dei vigili e degli accertatori della sosta, anche con i mezzi ‘Scout’". Il documento, presentato come prima firmataria da Giorgia De Giacomi (Pd), è stato approvato lunedì dalla maggioranza: "È la presenza di macchine parcheggiate in doppia fila sulla ciclabile che costituisce il principale fattore di pericolo per i ciclisti che la utilizzano, in quanto sono costretti a uscire dalla corsia", si legge nell’odg.

Nel documento si segnala anche come "a volte non c’è una corretta e piena percezione, da parte dei conducenti di altri mezzi, della presenza della nuova corsia". Con queste premesse l’Aula ha invitato l’amministrazione a "proseguire nella realizzazione delle corsie", sollecitando per maggiori controlli contro la sosta in doppia fila.