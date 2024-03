Sotto i portici con Macchiavelli

Nuovo appuntamento, oggi alle 11, alla libreria Zanichelli, con il percorso dedicato allo scrittore Loriano Macchiavelli proposto dall’Archiginnasio/Settore Biblioteche e Welfare culturale e Librerie Coop Zanichelli, Odoya nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna. Il tema di oggi è La stagione del pipistrello (Mondadori, 2022), il romanzo in cui Sarti Antonio si muove in una Bologna post pandemia, in preda agli estremismi di destra e alle nuove droghe sintetiche. Una notte il sergente e il suo compare Rosas rinvengono il cadavere di un uomo in mezzo ai cumuli di rifiuti. Ma nulla è come sembra...