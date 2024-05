Spaccata al ristorante cinese. Portati via 200 euro e un cellulare

L’incubo delle spaccate torna a colpire i gestori delle attività commerciali del centro. Stavolta nel mirino dei ladri è finito il ristorante cinese Bashifu all’interno della Galleria 2 Agosto, a pochi passi dalla stazione. "Stamattina (ieri, ndr) – racconta il titolare Chen Zhen – una volta arrivati ci siamo accorti che il vetro della porta automatica era stato completamente distrutto. Hanno rubato sia il fondocassa con 200 euro sia un cellulare che tenevamo nel ristorante". Il colpo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato messo a segno intorno alle 5.

Il proprietario ha sporto denuncia ai carabinieri, che ora cercheranno di risalire all’identità dei malviventi. Visto che il locale non dispone di telecamere, verranno presumibilmente analizzati i filmati dei dispositivi di videosorveglianza in zona. "Abbiamo aperto a marzo – continua Zhen –, questo è il primo furto, ma la zona non è tranquilla, non ci sentiamo al sicuro quando veniamo a lavorare. Troppo spesso assistiamo a risse, spaccio o comunque episodi di microcriminalità". Quella al ristorante cinese Bashifu è solo l’ultima di una lunga serie di spaccate che ormai da mesi stanno affliggendo le attività commerciali del centro. Un problema di sicurezza per cui il Comune, nelle scorse settimane, ha emanato un’ordinanza mirata, affinché le aree con cantieri che si affacciano sulle strade vengano delimitate e chiuse per impedire ai malintenzionati di rubare dei materiali con cui poi poter sfondare le vetrine. Un tema su cui è intervenuta anche la Questura, aumentando gli agenti presenti sul territorio per garantire maggiori controlli.

"Con dispiacere annunciamo l’ennesima spaccata – così il ristoratore ed ex consigliere del Movimento 5 Stelle Giovanni Favia, anche lui vittima di una spaccata al suo ristorante –. La situazione è da Far West, come esercenti e cittadini ci sentiamo lasciati soli dalle istituzioni".

Chiara Caravelli