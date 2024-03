Starbucks inverte le Due Torri

Starbucks è atterrato per la prima volta in Emilia-Romagna: 50 i posti a sedere, 30 le assunzioni, si punta su locali storici rigenerati in pieno centro a Bologna e alcune iniziative per la lotta allo spreco che gli hanno permesso di avere la deroga al Decreto Unesco. Oggi l’apertura al pubblico, la clientela troverà in vendita anche una tazza con disegnati i simboli della bolognesità. Non mancano le Due Torri. Ma la Garisenda, in questi mesi oggetto di un’importante operazione di messa in sicurezza, è stata ‘raddrizzata’, con l’Asinelli invece storta. La realtà è al contrario, ma il general manager Vincenzo Catrambone ha spiegato l’arcano: "Per ragioni di marchio, pur volendo, non possiamo riproporre fedelmente i monumenti".

