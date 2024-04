Stazione Navile, i carabinieri posano una corona per Marconi

Ogni 25 aprile, a Bologna, i carabinieri della stazione Navile rendono omaggio alla Liberazione e a Guglielmo Marconi, a cui è intitolata la loro caserma di via Leonetto Cipriani, che fu sede, prima della Seconda Guerra Mondiale, del Genio Trasmettitori. E anche quest’anno i militari, guidati dal luogotenente Nicola Patti, hanno apposto una corona sulla targa che lo ricorda, nel giorno in cui ricorrono i 150 anni dalla nascita di Marconi, avvenuta il 25 aprile del 1874. E hanno ricevuto una lieta sorpresa: una lettera di ringraziamento, scritta dalla principessa Elettra Marconi, figlia del papà della radio. Venuta a conoscenza dell’iniziativa dei carabinieri, la principessa ha fatto recapitare loro la missiva, che recita: "…Vi ringrazio con tutto il cuore perché con la vostra iniziativa, non scontata, ricordate le grandi opere di un grande uomo, il cui lavoro ha cambiato la storia della comunicazione e di tutti noi…".