Stomp: il ritmo di oggi

Da stasera a domenica tornano gli Stomp al teatro Europauditorium. Sempre amatissimo, il team Stomp è un mix contagioso di percussioni, danza, teatro e commedia con una colonna sonora ispirata alla confusione della vita quotidiana. Otto artisti sul palco utilizzano di tutto, dagli accendini ai coperchi dei bidoni, persino il lavello della cucina, per creare un ritmo esplosivo apprezzato da pubblici di tutte le età in tutto il mondo. Nata nel 1991 a Brighton (UK) dalla creatività di Luke Cresswell e Steve McNicholas, l’irresistibile esperienza di Stomp vanta 30 anni di attività e successo nei più importanti festival e teatri del mondo. La ricetta è semplice e innovativa insieme: mette in scena il suono del nostro tempo, traducendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana contemporanea. I ballerini-percussionisti-attori-acrobati danno voce agli oggetti della vita quotidiana, in un ’delirio’ artistico di ironia travolgente.