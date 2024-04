Stop impunità a chi devasta le scuole

Non ci sono attenuanti per ciò che è successo ed è l’ora di cancellare una parola dal vocabolario: impunità. Chi ha rubato suppellettili, devastato banchi, computer, porte, mobilio e altro non deve passarla liscia. Il dialogo si imbastisce con le persone civili, non con i violenti. I cittadini di Bologna ne hanno abbastanza di collettivi che creano caos all’università (sempre gli stessi) e di delinquentelli che distruggono le scuole. I canali per intervenire sono due. Uno, punizione con tutti gli strumenti a disposizione dell’amministrazione scolastica. Due, azione attraverso il codice penale che offre ampio margine di risposta alle provocazioni. Sono studenti che sbagliano? Può darsi, intanto gli si presenti il conto, compreso quello dei risarcimenti per i danni provocati all’interno della scuola. Anche questa è educazione. Chi sbaglia intenzionalmente paga. Una scuola non si devasta inavvertitamente. E i primi a doversi rivalere su questi guerriglieri urbani da strapazzo dovrebbero essere gli studenti perbene, cioè la maggioranza, perché indirettamente anch’essi hanno subito danni, nella reputazione e in modo oggettivo non potendo entrare in classe. E chi sa parli, chi ha visto in faccia gli imbecilli li denunci. E’ una scelta di civiltà di cui non bisogna avere timore. Tacere è quasi complicità.

