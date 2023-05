Storica attività commerciale ha bisogno di un salumiere

Storica attività commerciale di Zola Predosa cerca un addettoa banco salumeria. Il candidatoa dovrà stare a contatto con il pubblico e servirlo per quello che riguarda salumeria, pane fresco e salumi. Esperienza richiesta: almeno due mesi. Titolo di studio: licenza media. Per questo lavoro, è richiesto il patentino Hccp controllo produzione alimenti, ed è inoltre richiesta un’ottima conoscenza della lingua italiana. Sarebbe preferibile avere un minimo di esperienza pregressa nella mansione. Il luogo di lavoro è raggiungibile con mezzo pubblico, treno e autobus. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso, mentre il luogo di lavoro è a Zola Predosa, in via Risorgimento 181D. Il contratto applicato è quello del Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio, a tempo determinato. Orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 e i pomeriggi di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19. Il candidato dovrà fare tutte le mattine di presenza e due pomeriggi a settimana per un totale di 40 ore settimanali.