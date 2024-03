Storie di castelli sconosciuti

I castelli nei dintorni di Castello. E’ curioso e interessante il tema della terza edizione di "Castello e Dintorni", la serie di video ideata e realizzata da Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi (nella foto) dell’associazione Terra Storia Memoria con l’intento di valorizzare luoghi storici e naturalistici poco noti o dimenticati. Avoni e Bottazzi, infatti, hanno deciso stavolta di esplorare il vasto territorio di Castel San Pietro andando a caccia dei castelli medievali. Come anche nella seconda serie, quella andata online da ottobre a dicembre 2022, anche in questa occasione sul canale YouTube del Comune di Castel San Pietro Terme verranno proposti 12 video tutti della durata di tre minuti. In questa pillola di 180 secondi Avoni e Bottazzi riassumono un lavoro ben più articolato, che non si limita a immagini e parole. "E’ stato un lavoro molto interessante e specifico – spiegano Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi – che ci ha trasformati in topi da archivio, ma ci ha permesso di riscoprire il ruolo di Castel San Pietro nel periodo medievale". L’appuntamento con il promo del primo video è il 12 aprile.

c. b.