Stragi di mafia, le celebrazioni

Doppia cerimonia

di commemorazione del 31esimo anniversario delle stragi di Capaci e via d’Amelio dove persero la vita i giudici Falcone e Borsellino, Francesca Morvillo e gli uomini delle scorte, oggi alle 9,30 alla rotatoria Francesca Morvillo (all’intersezione tra via Porrettana e via Pietro Micca, al quartiere San Biagio) con la partecipazione del sindaco Massimo Bosso. Secondo appuntamento della giornata sempre in ricordo degli attentati mafiosi dove persero la vita i giudici Falcone e Borsellino alle ore 17.45 presso il cippo commemorativo del giardino del municipio (lato fiume), alla presenza delle autorità cittadine, di Giulia Casarini di Libera contro le mafie, e di Angela Paola Di Pilato, assessora del Comune di Valsamoggia e coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico. Sarà presente anche una delegazione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.