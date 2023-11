Stretta su camion e bus. Accertate 70 violazioni

Sotto la lente i mezzi pesanti. La Polizia locale di San Giovanni n Persiceto, in linea con la campagna europea ‘Truck and bus’, messa in campo dalle polizie stradali europee nei mesi di novembre e dicembre, ha intensificato e intensificherà i controlli dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia di immatricolazione nazionale che straniera.

‘Truck and bus’ mette al centro dei controlli il rispetto dei limiti di velocità, della normativa sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Particolare attenzione è rivolta anche allo stato psicofisico dei conducenti.

L’obiettivo di queste campagne è la promozione della sicurezza sulle strade, del rispetto delle regole sui mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, sugli autobus e sui veicoli per il trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale sia straniera e al tempo stesso di armonizzare i controlli. I controlli infatti vengono effettuati in modo molto simile su tutto il territorio coperto dalla campagna. Saranno controllati anche il carico e i documenti di accompagnamento della merci. "Ad oggi – spiega Luca Nasci, comandante della polizia locale di Persiceto – abbiamo accertato numerose violazioni commesse da mezzi pesanti: 34 irregolarità nell’utilizzo del cronotachigrafo; 2 violazioni per mancanza dei necessari documenti di viaggio; 21 violazioni per mancato riposo dei conducenti; 6 violazioni della velocità accertate mediante controllo cronotachigrafo; 2 violazioni di trasporto internazionale; 6 violazioni per sovraccarico e 2 violazioni per transito vietato nei centri abitati".

Durante i controlli la polizia locale procede alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, dei limiti di velocità, il rispetto della normativa Adr sul trasporto merci pericolose e di tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria. "Nondimeno – continua il comandante -, vista la pressante richiesta dei cittadini, verranno intensificati i controlli dei veicoli pesanti. Che incuranti dei divieti, attraversano il centro abitato del capoluogo e quello della frazione di San Matteo della Decima". E Nasci aggiunge: "Infine, da inizio anno, la pl di San Giovanni in Persiceto ha rilevato 85 sinistri stradali di cui 5 con esito mortale; elevato 10.500 verbali per violazione al codice della strada e sequestrato 67 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa".

Pier Luigi Trombetta