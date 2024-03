Studenti in corteo. Bruciano le foto di Meloni e Salvini. Uova sulla prefettura

A fuoco le immagini di Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Enrico Letta nelle piazze bolognesi durante il corteo organizzato da oltre 300 tra studenti e studentesse. Dopo il fantoccio con le sembianze della premier appeso a testa in giù sotto le Due Torri durante la protesta di novembre 2022, Bologna torna a essere l’epicentro della contestazione nei confronti di un governo definito "fascista".

Nel mirino dei manifestanti anche il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, considerato responsabile del "genocidio" in Palestina. Dopo l’ultima strage di civili sulla striscia di Gaza, i manifestanti hanno urlato a gran voce il "cessate il fuoco". Durante la manifestazione di ieri pomeriggio, il clima si è surriscaldato davanti alle porte di Palazzo Caprara, sede della Prefettura, dove gli studenti hanno lanciato delle uova ripiene di vernice rossa contro il capo della Digos, Antonio Marotta che ha intimato ai manifestanti di "non commettere reati" e per tutta risposta è stato bersagliato con le uova. Il corteo, partito da piazza San Francesco, ha raggiunto piazza Verdi passando per le vie Ugo Bassi, Indipendenza e delle Moline. "È la risposta degli studenti bolognesi alla repressione. Destra e sinistra stesso manganello": è la frase presente sullo striscione che ha guidato la manifestazione. Gli studenti hanno espresso la loro solidarietà nei confronti dei ragazzi che la settimana scorsa a Pisa, durante la protesta per il cessate il fuoco a Gaza, sono stati presi a manganellate dalle forze dell’ordine mentre tentavano di raggiungere piazza dei Cavalieri. Immagini che hanno suscitano forte indignazione tra l’opinione pubblica, a cui sono seguite anche le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato come "l’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura con i manganelli".

E intanto a Bologna il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è stato preso di mira dai manifestanti: "Un’ennesima riforma – le parole urlate al microfono – che vuole trasformare la scuola in un posto in cui le imprese possono fare il bello e il cattivo tempo, in cui le imprese impongono i programmi didattici. Un ministro che a fine gennaio ha detto che non si può parlare di Palestina e di genocidio nelle scuole: così si porta avanti la censura". Poco prima di raggiungere piazza Verdi, il corteo si è fermato davanti all’Ufficio scolastico in via de’ Castagnoli dove sono state incendiate le foto della premier, Salvini e anche quella di Enrico Letta in un’immagine che lo ritrae insieme a Netanyahu. I manifestanti hanno anche lasciato una scritta sul muro dell’istituto ‘contro la scuola gabbia, Palestina libera’, a cui successivamente qualcuno ha aggiunto ‘from Hamas’. La protesta è continuata poi di fronte alla sede del rettorato in via Zamboni, dove il collettivo Cambiare Rotta ha issato uno striscione contro "la censura di guerra e repressione", riferendosi sia all’incontro con l’attivista palestinese Omar Barghouti, sia alla scelta dell’Università di non interrompere i rapporti istituzionali con Israele nonostante il conflitto in corso.

Al corteo era presente anche Alessandro Bergonzoni e l’ex leader delle Sardine e attuale consigliere comunale del Pd, Mattia Santori. A quest’ultimo i manifestanti hanno chiesto di allontanarsi perché "la parte giusta della storia non è il Partito Democratico, non è il Movimento 5 Stelle, non è Fratelli d’Italia, ma la Palestina libera".

Chiara Caravelli