La viola da gamba di Pilar Almalé scandirà domani Ai 300 scalini, alle 21, il nuovo album Golondrinas della musicista aragonese.

Pilar Almalé mostra il suo lato più intimo e vulnerabile attraverso un concerto per voce e viola da gamba. Con un repertorio che spazia dalla musica antica, come canti sefarditi o barocchi, ai temi popolari dell’America Latina, la polistrumentista mostra una ricca tavolozza di registri, a partire da uno strumento antico portato in un contesto sperimentale. Almalé è un’artista poliedrica: gambista, cantante e compositrice, specializzata in musica antica ma anche in violone ed esraj, è aperta a contaminazioni jazz e world music.