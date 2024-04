Svuotamento della centrale. Il summit con Enel in Prefettura

Un punto su cosa sta accadendo, in questi giorni successivi al disastro, alla centrale di Suviana. A palazzo Caprara, per affrontare quella che può essere definita la ‘Fase 2’ di Bargi, si riuniranno domani mattina, di fronte al prefetto Attilio Visconti, tutti gli attori impegnati nell’organizzazione del lavoro che adesso c’è da fare, per permettere agli inquirenti di entrare all’interno del sito e capire cosa sia accaduto lo scorso 9 aprile.

Ci saranno rappresentanti di Enel Green Power, della Regione, del Comune di Camugnano e poi carabinieri e vigili del fuoco. Questi ultimi incaricati dal procuratore capo Giuseppe Amato di portare avanti, assieme a personale dell’Ausl e del Nil dell’Arma, gli accertamenti investigativi. I vigili del fuoco, in questa fase, dovranno inoltre vagliare il piano d’emergenza che Enel Green Power è stato chiamato a redigere per avviare gli interventi di svuotamento della centrale, allagata a seguito dell’esplosione. Un problema di non semplice risoluzione, visto che l’acqua, oltre che dalla prima condotta premente, continua a infiltrarsi anche da due sorgenti che passano sotto la base della struttura e anche dallo stesso lago. Quindi, il primo problema da risolvere è proprio quello della messa in sicurezza dei lavoratori che verranno impiegati nelle operazioni di svuotamento; successivamente, va chiarito proprio come attuare, in tempi rapidi, questo intervento. La strada è in salita.

n. t.