Swing Circus arriva al Locomotiv

Domani dalle 20,30 al Locomotiv è di scena Swing Circus, un viaggio attraverso il tempo dove passato e presente si fondono in un irresistibile mix di musica elettronica, balli lindy hop e spettacoli circensi. Un’esperienza che abbraccia gli amanti del vintage e i nottambuli del nightclubbing, creando un’atmosfera variegata immortalata negli anni dagli scatti del nostro iconico photo set.

Nato a Torino nel 2009 Circus ha viaggiato in tutta Italia: in oltre dieci stagioni, il circo ha accolto artisti e DJ internazionali, affermandosi come un pilastro nel panorama del nightclubbing italiano. Per celebrare questo speciale tour domani ci saranno due ospiti d’eccezione: Swingrowers e The Sweet Life Society. Due band italiane acclamate a livello internazionale, pronte a unirsi alla festa er un’esplosione di energia e ritmo. Una serata tutta da ballare, sorridere e vivere la magia del circo in ogni nota e ogni passo in un Carnival Party travolgente.